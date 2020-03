Der Kanton saniert Strassen in Hinwil doch erst 2021

Auf der Zürcher-, Dürntner- und Bachtelstrasse herrscht jeweils viel Verkehr. Gemäss Angaben des Kantons sind auf diesen drei Kantonsstrassen täglich rund 12‘000 Fahrzeuge unterwegs. Weil diese Strassen durch Hinwil führen, ist damit auch das Dorfzentrum belastet.

Verkehrsberuhigende Massnahmen im Dorf sollen Abhilfe schaffen. So will das kantonale Tiefbauamt in der Gemeinde nebst einer Strassensanierung auch zwei neue Kreisel und ein Trottoir an der Dürntnerstrasse bauen. Mit alldem soll nicht nur die Verkehrssicherheit erhöht, sondern auch der Verkehrsfluss verbessert werden.

Kantonsrat entscheidet mit

Zu diesem Bauprojekt seien innert gültiger Frist zehn Einsprachen eingegangen. Der Regierungsrat werde diese sowie die terminliche Projektfestsetzung behandeln, teilt die kantonale Baudirektion mit.

Insgesamt würden sich die Kosten auf 9,6 Millionen Franken belaufen, wobei sich die Gemeinde Hinwil mit rund 1,7 Millionen Franken beteilige. Bei der detaillierten Zusammenstellung der Kosten habe sich gezeigt, dass die neuen Ausgaben die Kompetenz des Regierungsrats von drei Millionen Franken übersteigen würde. «Da der Regierungsrat nur über die gebundenen Ausgaben entscheiden kann, müssen die neuen Ausgaben dem Kantonsrat vorgelegt werden», heisst es in der Mitteilung.

Dies führe dazu, dass der vom kantonalen Tiefbauamt ursprünglich geplante Termin im Herbst 2020 nicht eingehalten werden könne. Wenn sowohl Regierungsrat als auch Kantonsrat die Ausgaben bewilligen und gegen die Projektfestsetzung keine Rechtsmittel ergriffen werde, kann der Baubeginn frühestens im Herbst 2021 erfolgen.