Werkheim Uster lädt zur Jubiläumsfeier ans Openair

Zu seinem 40. Geburtstag spannt das Werkheim Uster mit dem Verein H2U Openair zusammen. Am diesjährigen Openair wird deshalb am 16. August ein ganz «besonderes Werkheimfäscht» steigen. Die Festivalbesucherinnen und -besucher bezahlen an diesem Sonntag keinen Eintritt und kommen so in den Genuss eines «musikalischen Fests für alle», wie das Werkheim und des H2U Openair in einer gemeinsamen Medienmitteilung schreiben.