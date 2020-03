Diskussion via Instagram – Jugendfilmtage finden statt

Filme via Online-Stream

Doch anstatt ganz auf die Veranstaltung zu verzichten, kündigten die Organisatoren der Jugendfilmtage nun an, den Wettbewerb einfach in den digitalen Raum zu verschieben. Die Filme der einzelnen Kategorien werden via Stream Online zu einer bestimmten Zeit in Blöcken gezeigt. Anschliessend an jede Kategorie gibt es eine Diskussion, die auf Instagram stattfindet.

«Ich hatte erst noch gehofft, die Veranstaltung werde verschoben» Dorian Massari, Filmemacher aus Uster

Dorian Massari hat die Ankündigung, dass der Wettbewerb nun digital stattfindet, mit gemischten Gefühlen aufgenommen. «Ich hatte erst noch gehofft, die Veranstaltung werde verschoben», sagt der 18-jährige Ustermer. «Und ich finde es schade, dass man meinen Film jetzt nicht auf der grossen Leinwand inmitten eines Publikums geniessen kann.» Mittlerweile überwiege aber die Vorfreude auf das Filmfestival. «Ich bin extrem gespannt, wie das wird. Die Online-Streamings sind neu – so etwas gab es bei den Jugendfilmtagen noch nie», sagt Massari.

Film über Entführung

Sein Film «Shit Happens» handelt von zwei Freunden, von denen einer am Abend vor einem wichtigen Videospiel-Turnier entführt wird und der andere seinen Freund retten muss. Massaris Film wird am Festival in der Kategorie C, also Produktionen von Jugendlichen bis 19 Jahre, gezeigt.

Der Filmblock der Kategorie C wird am Freitagnachmittag um 19 Uhr gezeigt. Das vollständige Programm der Jugendmedientage und den Streaming Link finden Sie hier.

Weitere Filmemacher aus der Region beteiligt



Neben Dorian Messerli werden noch zwei weitere Filme aus der Region an den Jugendfilmtagen teilnehmen. Beide wurden von Wetzikern realisiert: Noah Lorrer wird mit dem Film «Jackpot» und Melina Maritz und Yve Memper mit «Balloon» in der Kategorie B an dem Wettbewerb teilnehmen. In dieser Kategorie werden Filme gezeigt, die die Jugendlichen bis 19 Jahre selbständig oder im Rahmen der Filmworkshops der Schweizer Jugendfilmtage realisiert haben. Alle Beiträge müssen einen Bezug zum Workshopthema «Money Money Money» aufweisen. Die Filme, die in der Kategorie B nominiert sind, werden am Freitag um 16 Uhr auf einem Livestream gezeigt.