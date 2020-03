Zwei Umstellungen im Grüninger Schwimmbad

Noch vor Wochen sorgte sich Hansruedi Weiss von der Liegenschaftenverwaltung Grüningen, keinen neuen Pächter für den Kiosk in der Grüninger Badi zu finden. Auf der Gemeindewebseite publizierte er ein Stelleninserat. Und in den umliegenden Freibädern wie etwa in Rüti fragte er nach, ob er für den Schwimmbadbetrieb in Grüningen auf Unterstützung zählen könne. Vergeblich.