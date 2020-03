Vollsperrung wegen Bauarbeiten an Kreisel

Das kantonale Tiefbauamt erneuert den Kreisel an der Kreuzung Grüninger-/Altrüti-/Bubikerstrasse in Ottikon. Zudem werden die beiden angrenzenden Bushaltestellen hindernisfrei ausgebaut, wie es in einer Mitteilung heisst



Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 30. März, und dauern bis Ende Juni 2020. Sie werden etappenweise und unter Verkehr ausgeführt. Zeitweise wird der Verkehr mit einer Lichtsignalanlage einspurig durch den Baustellenbereich geführt.

Vollsperrung für eine Woche



Für die Belagsarbeiten muss aus Gründen der Qualität und der Arbeitssicherheit der Kreisel für eine Woche komplett für sämtlichen Verkehr gesperrt werden, schreibt das Tiefbauamt weiter. Diese Vollsperrung beginnt am Montag, 4. Mai, um 5 Uhr, und dauert bis Montag, 11. Mai, um 5 Uhr.