Jucker will Gastronomen aufs Feld holen

Aus dem Tagesgeschäft der Jucker Farm hat sich deren Mitgründer Martin Jucker zurückgezogen. Die Denkfabrik in seinem Kopf arbeitet aber weiter und das auf Hochtouren. Die Not in Zeiten des Coronavirus ist da und Jucker macht sich diese Not zur Tugend.

Er führt die Gastronomie, die Landwirtschaft und die Schweizer Personalvermittlung Coople zusammen und versucht so, einen Engpass in Bezug auf Erntehelfer vorzubeugen.

Einfache Idee