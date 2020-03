Dübendorf soll mehr Flüchtlinge aufnehmen

Die desaströsen Verhältnisse in den Flüchtlingscamps an der griechisch-türkischen Grenze beschäftigt auch die Dübendorfer Lokalpolitik. «Grundlegende menschliche Bedürfnisse werden nicht gedeckt, und es werden sowohl Menschenrechte als auch humanitäre Standards verletzt.» Das schreibt David Siems, der Präsident der Dübendorfer Grünen, in einem offenen Brief an Stadtpräsident André Ingold (SVP).