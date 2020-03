Coronavirus-Ticker: Pfäffikon hebelt darbenden Werbemarkt aus

Was machen eigentlich unsere Oberländer Superstar-Musiker so in der Corona-Krise? Ein kleiner Facebook-Check zeigt Folgendes:

(Pfaffhausen) musste seine Show im Pfäffiker Chesselhuus kippen und hat sich dafür an Alain Bersets «Stay Home»-Social-Media-Aktion beteiligt. Er war schon immer ein solidarischer Kerl, der Sway. Loco Escrito (Grüt) hängt grad im Studio rum und zeigt, wie man das mit der sozialen Distanz eher nicht handhaben sollte. Allerdings ist er schon auch ein Corona-Opfer: Seine «Estoy Bien»-Tour musste er auf den Herbst verlegen. «Estoy bien» heisst übrigens: Es geht mir gut. Schön für ihn.

(Grüt) hängt grad im Studio rum und zeigt, wie man das mit der sozialen Distanz eher nicht handhaben sollte. Allerdings ist er schon auch ein Corona-Opfer: Seine «Estoy Bien»-Tour musste er auf den Herbst verlegen. «Estoy bien» heisst übrigens: Es geht mir gut. Schön für ihn. Toni Vescoli (Wald) hat ein Saupech. Seine März-Tour ist logischerweise abgeblasen. Und jetzt sitzt er zuhause und säubert gerade die Adressliste seines Email-Newsletters, wie er in seinem jüngsten Newsletter erzählt. Vielleicht hat ihn ja seine Frau Ruthli dazu verdonnert.