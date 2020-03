Coronavirus-Ticker: Aldi bläst Blumenaktion ab und sorgt damit für Unmut

Die Corona-Krise stellt für Selbständigerwerbende, aber auch für kleine und mittlere Unternehmen, eine grosse Herausforderung dar. Der Bund und der Kanton Zürich haben bereits umfassende Hilfspakete geschnürt und arbeiten mit Hochdruck an Konzepten für die Umsetzung. Ziel ist es, unbürokratische und schnelle Unterstützung leisten zu können. Auch die Gemeinde Lindau will ihren Beitrag dazu leisten. So möchte der Gemeinderat lokale KMU (Einzelunternehmen und Personengesellschaften, juristische Personen) unterstützen. Dies soll vor allem dann der Fall sein, wenn die Massnahmen von Bund und Kanton im Einzelfall zu wenig oder zu spät greifen. Dafür wurde an einer ausserordentlichen Sitzung ein Kredit in der Höhe von einer Million Franken gesprochen, wie der Gemeinderat mitteilt.

Betroffene können sich ab Donnerstag, 26. März, an die Auskunftsstelle der Gemeindeverwaltung Lindau, Tel. 058 206 44 15, wenden. Unter dieser Telefonnummer werden auch Hilfeleistungen zur Koordination und Beantragung der verschiedenen Angebote von Bund und Kanton angeboten.