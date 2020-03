Gratisblumen für 30 Altersheime - und Tausende für den Kompost

«Es ist bitter für alle Beteiligten. Aber es gibt kein Entrinnen, die Sache betrifft uns alle gleich. Ich will nicht klagen», sagt Erwin Meier-Honegger, Geschäftsführer des Garten-Center Meier in Dürnten.

Fünf Monate lang haben seine Gärtner im Gewächshaus in Tann die Frühlingsblumen kultiviert, haben Osterglocken, Stiefmütterchen und Primeln in allen Farben des Regenbogens pikiert und umgetopft, gehegt und gepflegt, damit diese im März die Gärten, Balkone und Hauseingänge in der Region zum Leuchten bringen können.

Eine halbe Million Franken vernichtet