Gemeinden sollen Frauenhäusern helfen

Man kann die Dringlichkeit aus Salome Schaerers Schreiben förmlich herauslesen: Als «dringende Anfrage» betitelt die Ustermer SP-Gemeinderätin ihr Anliegen, mit dem sie sich in diesen Tagen an den Stadtrat gewendet hat. «Die Langsamkeit politischer Prozesse wäre in diesem Fall unter Umständen verheerend», schreibt sie.