«Das Spital Uster hat die aktuelle Situation ausgenutzt»

Max Bandle ist schockiert. Als er am Donnerstag durch den Park des Spitals Uster lief, musste er feststellen, dass vor dem südlichen Spitaleingang zwei alte Bäume fehlten. Es handelt sich dabei um eine Kaukasus-Fichte sowie eine eher seltene Algier-Tanne. «Wenige Stunden zuvor waren sie in einer ‹Nacht-und-Nebelaktion› am helllichten Tag gefällt worden», sagt Bandle.