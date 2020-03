Good-News-Ticker: Gratis ans Ustermer H2U-Openair

Das Werkheim Uster und der Verein H2U Openair spannen zusammen. Anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums des Werkheims will die Institution ein «musikalisches Fest für alle» organisieren.

Am Sonntag, 16. August, ist das H2U Openair deshalb erstmals gratis für alle Festivalbesucherinnen und -besucher. Gerade in der aktuellen Zeit des Social Distancing könnten sich die Ustermer und Ustermerinnen schon jetzt auf den Sommer freuen, heisst es in der Medienmitteilung.

Mit diesem besonderen Werkheimfäscht zum 40. Jubiläum soll die Inklusion an einem weiteren Ort mitten in der Stadt Uster erlebbar werden. Doch nicht nur am Openair-Tag selber soll es zu Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung kommen.

Werkheim-Bewohner packen mit an

Die Kooperation des Werkheims und des H2U Openairs beinhalte mehr als «nur» das gemeinsame musikalische Fest. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Werkheim Uster werden Teil der Helfer-Crew sein und beispielsweise auch bei den Aufbauarbeiten mit anpacken. Bereits im Vorjahr hatten einige Mitarbeiter des Werkheim-Betriebsunterhalts in einem Pilotprojekt beim H2U mitgeholfen.

Usters Stadtpräsidentin und Werkheim-Stiftungsratsmitglied Barbara Thalmann freut sich über die Zusammenarbeit: «In Uster gehören Menschen mit Beeinträchtigungen zum Alltagsleben. Die Vielfalt der Menschen sehe ich als Stärke, denn jede Person bereichert die Gesellschaft auf ihre Weise. Deshalb ist es für mich selbstverständlich, das Werkheim in seinem Vorhaben zu unterstützen, sein 40-jähriges Bestehen am H2U Openair mit der breiten Bevölkerung zu feiern. Uster ist eine Stadt für alle, in Uster gehören alle dazu – feiern wir das Werkheim-Jubiläum doch alle gemeinsam!»