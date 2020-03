Coronavirus-Ticker: Stadt Uster verzichtet auf Parkgebühren

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) schliesst wegen der Coronavirus-Pandemie ab Montag vorübergehend zahlreiche Kundenschalter. Nur noch die zentralen Kundenschalter der Bank bleiben offen, wie die ZKB in einer Mitteilung schreibt. Somit sind in der Region nur noch die Schalter in Rüti, Uster und Wetzikon offen. Ebenfalls geöffnet bleiben Affoltern am Albis, Andelfingen, Bülach, Dielsdorf, Dietikon, Horgen, Kloten, Meilen, Oerlikon, Wiedikon, Winterthur und Zürich-City. Über den Zeitpunkt der Wiedereröffnung will die Bank zu gegebener Zeit informieren. Die Geldautomaten bleiben wie bisher zugänglich.

Der Schutz der Kundinnen und Kunden sowie der Mitarbeitenden hätten höchste Priorität, heisst es im Communiqué. Ein Teil der von der Schliessung betroffenen Mitarbeitenden wird für die Umsetzung der Sofortmassnahmen, die Bund, Kanton Zürich und Banken zur Unterstützung der Wirtschaft beschlossen haben, tätig sein.