«280 Millionen Franken reichen nicht»

Bund und Kanton wollen der von der Coronakrise gebeutelten Kulturbranche unter die Arme greifen. Vorgesehen sind etwa Soforthilfen an nicht gewinnorientierte Kulturunternehmen in Form rückzahlbarer zinsloser Darlehen. Ausserdem sollen Kulturschaffende zur Deckung der unmittelbaren Lebenshaltungskosten Nothilfen erhalten. Für die vorgesehenen Massnahmen hat der Bundesrat am vergangenen Freitag 280 Millionen Franken in Aussicht gestellt.