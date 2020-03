«Sennhütte»-Pächterin: «Unsere Quarantäne ist der gesamte Staatswald»

Sie gaben ihr Leben in Chile auf, um in der hintersten Ecke der Strahlegg in Steg ein Berggasthaus zu führen. Sarah Tiefenbacher, Ehemann Felipe Rojas und ihre halbjährige Tochter Lilah wohnen seit Anfang Jahr in der «Sennhütte». An Ostern wollten sie das Restaurant mit einem grossen Brunch-Buffet eröffnen. Dann kam die Coronakrise.