Verwaltung passt Öffnungszeiten an

Die Gemeinde Volketswil passt ihren Dienstleistungsumfang der Situation an. Alle Verwaltungsstellen sind montags bis freitags per Telefon und E-Mail von 9 bis 15.30 Uhr erreichbar. Die Schalter sind von Montag bis Freitag von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Im «Volketswiler», der wie «Züriost» zur ZO Medien AG gehört, war zu lesen, dass das Gemeindehaus nur noch montags geöffnet ist. Das ist falsch.

Weiter bleiben das Gemeinschaftszentrum In der Au, das Familienzentrum Gries, der Tageshort, der Märt, das Kultur- und Sportzentrum Gries sowie alle Quartieranlagen geschlossen. Die Türen der Bibliothek sind zwar ebenfalls geschlossen, Mitglieder aus Volketswil können jedoch per E-Mail oder telefonisch Medien bestellen, die am nächsten Tag in die Milchkästen geliefert werden. Das Angebot ist aufgrund der bestehenden Kapazitäten limitiert. Individuelle Termine bietet die Verwaltung auch ausserhalb der Schalter-Öffnungszeiten an.