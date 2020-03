Ratsherrenschiessen im Tösstal wird verschoben

«Wir wollen das Tösstal von seiner besten Seite zeigen.» Das sagte Hans-Peter Meier (SVP) vor gut zwei Wochen gegenüber «Züriost». Er ist Gemeindepräsident von Wila und OK-Präsident des Ratsherrenschiessens 2020. 800 politische Mandatsträger aus dem ganzen Kanton hätten am 13. Juli ins Tösstal kommen und sich im Schiessen messen sollen. Doch daraus wird nun nichts. Der Anlass ist abgesagt, wie die Organisatoren in einer Medienmitteilung am Freitag schreiben.

Unsicherheit zu gross