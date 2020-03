Das perfekte Bild dank LED-Screen

Man kennt sie vor allem vom Public Viewing oder von Konzertveranstaltungen: Imposante LED-Screens liefern gestochen scharfe Bilder in brillanten Farben – sei es von schwitzenden Fussballern oder rockenden Musikern. Doch die Anwendungsmöglichkeiten enden nicht bei Grossveranstaltungen. LED-Screens haben zahlreiche Vorteile und sind vielfältig einsetzbar – auch im kleineren Rahmen.

Ob für Strassenwerbung oder Infotafeln, auf Messen, bei Firmenevents oder im Sitzungszimmer: LED-Screens werden immer beliebter. Sie bieten eine attraktive Lösung für die Visualisierung von Informationen und Werbebotschaften. Neben den qualitativ hochwertigen Bildern, sticht vor allem die unkomplizierte Handhabung heraus. In Echtzeit können die Informationen editiert und abgerufen werden.

Massgeschneiderte Lösungen

LED-Screens sind sowohl outdoor wie auch indoor einsetzbar. Im Schaufenster platziert, kann mit einem LED-Screen die Werbebotschaft mit wenigen Schritten angepasst werden. Das perfekte Bild bleibt auch bei direkter Sonneneinstrahlung sichtbar – und auch das Abfilmen der Bildschirme ist kein Problem.

Die event ag aus Fehraltorf hat sich in den vergangenen Jahren auf die Festinstallation von LED-Screens spezialisiert. Seit sie im Jahr 2013 aus den zwei Einzelfirmen Rhyner electronics und CJ Audio entstanden ist, gehört die event ag zu den grossen Schweizer Anbietern von Veranstaltungstechnik. Das Zürcher Oberländer Unternehmen setzt auf Innovation und steht für massgeschneiderte Lösungen.

Modernste Technik

Neben der Installation von LED-Screens gehören auch Live-Streaming-Lösungen zum Angebot der event ag. In Full-HD oder 4K können Generalversammlungen, Kongresse oder ähnliche Veranstaltungen in hoher Qualität übertragen werden. Dank modernster Technik und jahrelanger Erfahrung kann die ganze Welt per Web-Streaming am Event teilnehmen.

Herausfordernde Zeiten stehen auch für innovative Ideen. Radio Zürisee, die Samsung Hall in Dübendorf oder auch die SBB gehören bereits zu den Kunden der event ag. Rüsten auch Sie auf modernste LED-Screens und hochauflösendes Web-Streaming um. Das professionelle Team der event ag findet für jedes individuelle Bedürfnis die passende Gesamtlösung.