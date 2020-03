Coronavirus-Ticker: Videobotschaft von Carmen Walker Späh

Zum ersten Mal seit der Absage des Starts ihrer Sabbatical-Tour in der Dübendorfer Samsung Hall meldet sich das Komikerduo Divertimento zu Wort. In einer Videobotschaft richten sie sich an ihre Fans. «Das einzig Faire an der Situation ist, dass es jeden betrifft», so Jonny Fischer. Sie bekämen derzeit viele Anfragen für Onlineauftritte oder Fernsehprojekte. «Aber uns ist es momentan nicht danach, lustig zu sein und zu unterhalten», sagt Manu Burkart, der in Egg zu Hause ist – und dort auch bliebt. «Wir harren aus, bis dieser Sauhundvirus endlich überwunden ist», so Burkart. (Video: Facebook)