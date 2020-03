Wie man trotzdem spenden kann

Nach dem Love Ride für muskelkranke Kinder, wurde am Donnerstag eine weitere Absage eines Oberländer Benefizevents bekannt: Der fünfte Herzlauf, der am 17. Mai am Pfäffikersee hätte stattfinden sollen, wird zum Schutz der teilnehmenden Risikogruppen verschoben und findet erst 2021 wieder statt. Am Sponsorenlauf, der alle zwei Jahre stattfindet, wurden 2018 100‘000 Franken für herzkranke Kinder gesammelt – Spenden, welche dieses Jahr auszufallen drohen. Der Verein «Zeig Herz, lauf mit» ruft nun zur Solidarität auf.