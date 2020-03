Swiss mottet Flugzeuge ein

Für einmal waren die Planespotter nicht auf der Zuschauerterrasse des Flughafens Kloten anzutreffen, sondern in Dübendorf. Dort landeten gestern nämlich Flugzeuge von Swiss und Edelweiss. Die beiden Fluggesellschaften mussten einen Teil ihrer Flugzeuge auf den Militärflugplatz verlegen. Die erste Swiss-Maschine hob in Kloten um 9.21 Uhr ab und landete knapp fünfzehn Minuten später in Dübendorf.

Die Swiss gab am Mittwoch bekannt, dass sie ihren Flugbetrieb wegen der Corona-Krise auf ein Minimum zurückfährt und vorübergehend bis zu 24 Maschinen in Dübendorf stationiert. Die Maschinen flogen in einer scharfen Linkskurve über Rümlang und Dietlikon Richtung Zürich, von dort über den Pfannenstiel, wendeten erneut über Wald-Fischenthal und zogen weiter ins Glattal. Wie lange die Flugzeuge in Dübendorf bleiben werden, ist noch nicht bekannt.