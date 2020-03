Gewerbeverein Zell führt GV per E-Mail durch

Am Mittwochabend, 18. März, hätte der Gewerbeverein Zell seine Generalversammlung abhalten wollen. Doch das Corona-Virus und die damit im Zusammenhang stehende Verordnung des Bundesrats vom Montag verhinderten dies. Den Kopf in den Sand stecken wollte der Vorstand deswegen aber nicht. Flugs entschied er sich dazu, die Versammlung per E-Mail durchzuführen.

Nachricht im Posteingang