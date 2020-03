Grüningen stellt Amtliche im «Zürcher Oberländer» ein

Ab Juni ist die Gemeindewebseite von Grüningen das amtliche Publikationsorgan. Im «Zürcher Oberländer» will der Gemeinderat ab dann nur noch Todesanzeigen veröffentlichen. Diese Anpassung erfolge in Anbetracht der «gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen», heisst es in einer entsprechenden Mitteilung. Die Kosten seien zudem teurer geworden.

Publikation nach Aktualität

Dem Gemeinderat sei bewusst, dass längst nicht alle Grüninger das Internet nutzen würden. Allerdings steige die Online-Nutzung fortlaufend an, «so dass je länger je mehr Einwohner über die gemeindeeigene Webseite erreicht werden können».

Die amtlichen Publikationen sollen ab Juni nicht an einem bestimmten Wochentag oder in einer bestimmten Häufigkeit publiziert, sondern zum Entstehungszeitpunkt veröffentlicht werden. Ausgenommen von dieser Regel seien allerdings jene Mitteilungen, die zwingend auch im kantonalen Amtsblatt erscheinen müssten. «Deren Publikationsdatum im Internet wird mit jenem im Amtsblatt koordiniert», heisst es im Schreiben.