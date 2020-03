Coronavirus-Ticker: Bundesrat streicht Volksabstimmung vom 17. Mai

Anders als normale Restaurants dürfen Mitarbeiterrestaurants und Mensen auch während des Notstands offen bleiben. Trotzdem leidet die Dübendorfer Gastronomie-und Hotellerie-Unternehmung SV Group stark unter einem «Nachfrageschock»: Rund ein Drittel der von ihr betriebenen Personalrestaurants ist inzwischen geschlossen. «Da sich die Situation stetig ändert, können wir keine Prognosen bezüglich weiterer Schliessungen machen», sagt Kommunikationschefin Manuela Stockmeyer.

Am meisten betroffen sind ihr zufolge Mensen in Schulen oder Universitäten. Inzwischen hat die SV Group Kurzarbeit beantragt. In den noch offenen Personalrestaurants dürfen sich maximal 50 Personen gleichzeitig aufhalten. «Diese Regelung wird strikt umgesetzt», so Stockmeyer.

Massnahmenpaket erstellt

Auch die Auflagen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) betreffend Hygiene und sozialer Distanz würden streng eingehalten. «Zudem haben wir für unsere weiterhin geöffneten Restaurants ein detailliertes Massnahmenpaket erstellt.» Dieses gelte nach Prüfung der Auftraggeber per sofort.

So biete man etwa an einigen Standorten nur ein eingeschränktes Angebot an: Die Menülinien seien reduziert und die Selbstbedienung eingestellt worden. Menüs oder Salate würden vorverpackt verkauft. Stockmeyer hat Verständnis für das rigorose Vorgehen des Bundes: «Es sind drastische Massnahmen nötig, um die weitere Ausbreitung der Krankheit zu stoppen.»