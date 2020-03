Was kann ich noch, was nicht?

Dann ist das geklärt. Darf ich mich noch draussen bewegen, abgesehen vom Einkaufen?



Alle Spielplätze und Parks bleiben vorerst zugängig – zumindest im Kanton Zürich. Im Kanton Tessin wurden vereinzelte Parks bereits geschlossen. Auch zum Joggen, Spazieren oder Velofahren darf man nach draussen. Der Bundesrat empfiehl aber, die Aktivitäten auf ein Minimum zu begrenzen – und diese nicht in grossen Gruppen auszuführen.

Was mir gerade auffällt: Ich habe einen Marderschaden am Auto. Was jetzt?



Kein Grund zur Sorge: Autogaragen, ebenso die Velo- und Motorradwerkstatt, dürfen weiterhin ihre Tätigkeiten ausführen. Sie gelten als Werkstatt für Transportmittel.

Muss das Auto beim Strassenvekehrsamt vorgeführt werden, braucht man Geduld. Alle periodischen Fahrzeugprüfungen werden gemäss Homepage verschoben, die betroffenen Personen werden entsprechend informiert. Neue Termine werden kommuniziert, sobald es die Umstände zulassen. Freiwillige Fahrzeugprüfungen, Fahrzeugprüfungen aufgrund eines Polizeirapports, Fahrzeugprüfungen aufgrund technischer Änderungen und weitere nicht periodische Fahrzeugprüfungen finden weiterhin statt.

Ich bin mit dem Zug unterwegs. Gibt es dort Einschränkungen?



Ja. Wie die SBB gestern mitteilte, reduzieren sie ihre Fahrpläne. Die Anpassung soll aber erst ab Donnerstag, 19. März erfolgen. Die Fernverkehrszüge verkehren ab Donnerstag schrittweise generell im Stunden- statt im Halbstundentakt. Endstation: Die Grenze zu allen Nachbarsländern.

Obwohl der öffentliche Verkehr weiterhin in Betrieb ist, rät der Bund von der Nutzung ab.

Um ihre Mitarbeiter zu schützen, haben die Zürcher Verkehrsbetriebe Massnahmen ergriffen.