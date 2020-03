Und WC-Papier gibt es immer noch keins

«Stockender Kolonnenverkehr vor dem Brüttiseller Kreuz.» Nur stockend? Kein Stau? Schon die erste Radiomeldung am Morgen deutet darauf hin, dass dies kein Tag wird wie jeder andere. Seit wenigen Stunden gilt der vom Bundesrat verordnete Lockdown, und auf den Strassen gibt es so wenig Verkehr wie an einem Sonntagmorgen.