Rapperswils Altstadt bleibt im Sommer stumm

Es wird still in der Region, und das nicht bloss in den nächsten Wochen. Gestern haben die Veranstalter des «Blues’n’jazz» in Rapperswil das Musikfestival abgesagt, das seit 20 Jahren im Sommer bis zu 35'000 Menschen in die Rapperswiler Altstadt lockt.

«Die Besucher vertrauen uns.»



Reto Caviezel, CEO