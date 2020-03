In Zell kam kein einziges Kind in die Schule

Leere Schulzimmer, verwaiste Pausenplätze, keine fröhlichen Kinderstimmen. Dieses Szenario ist seit Montagmorgen Realität. Der Bundesrat untersagt den Präsenzunterricht an allen Schweizer Schulen. Dieses Verbot gilt bis am 4. April. Im Kanton Zürich wird diese Phase bis am 10. April, respektive bis nach den Frühlingsferien, erweitert.