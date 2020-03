In den Schulen läuft der Notbetrieb an

«Die Schulzimmer waren heute beinahe leer», sagt Jürg Schuler (FDP), Präsident der Schulpflege Wetzikon. Gerade einmal 61 Schülerinnen und Schüler seien am Montag für eine Betreuung angemeldet worden. «Kurzfristig konnten sich wohl die meisten Eltern organisieren. Wie das längerfristig aussehen wird, ist schwer vorauszusagen.» Schuler geht davon aus, dass der Betreuungsbedarf noch wachsen wird.

Schulintern sei die Neuorganisation «sehr gut angelaufen», so Schuler. Alle Beteiligten hätten mit grossem Verständnis reagiert. Nun sei man daran, den Fernunterricht aufzuziehen. Dieser könne etwa über Online-Plattformen wie Microsoft Teams laufen. «Ab Mittwoch wird es flächendeckend losgehen», so Schuler. Zur Anwendung kämen Lernmodule wie auch Lernvideos.

Ziel sei dabei nicht, den Unterricht vom Zeitaufwand her eins zu eins nachzubilden. In der ersten Klasse etwa würden die Kinder etwa eine Stunde pro Tag für die Schule arbeiten, vielleicht auch mal etwas länger. Für die älteren Schülerinnen und Schüler gebe es entsprechend mehr Schulstoff. «In Sachen Homeoffice kann man von Kindern natürlich nicht das gleiche erwarten wie von Berufstätigen», sagt Schuler. «Zumal das Arbeiten zu Hause auch für viele Erwachsene nicht einfach ist.»

«Sabine» half bei der Vorbereitung