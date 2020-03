«Hamsterkäufe sind absolut unnötig»

Nach der Medienkonferenz des Bundesrates vom Freitagnachmittag gab es in diversen Lebensmittelläden einen Run auf lang haltbare Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs – so genannte Hamsterkäufe. Das bestätigte auch ein Augenschein in der Migros Turbenthal am Samstagvormittag.