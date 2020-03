Das sagt die Jucker Farm zum Besucheraufmarsch

An einem Wochenende, das sich so von seiner schönsten Seite präsentiert wie das vergangene, würden normalerweise am Samstag und Sonntag je 200 Brunchgäste ihren Weg nach Seegräben zum Juckerhof finden. Da sind diejenigen, die spontan vorbeikommen oder nur einen Kaffee trinken, noch nicht miteinkalkuliert.

Eine immense Zahl, wenn man bedenkt, dass der Bundesrat bereits am Wochenende nicht mehr als 50 Personen in den Lokalen erlaubte. Aus diesem Grund kommunizierten die Verantwortlichen der Jucker Farm am Freitag, dass sie sämtliche Gastronomieangebote schliessen.