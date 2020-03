Coronavirus-Ticker: Erster Todesfall im Kanton Zürich

Ab Montagmorgen gibt es in den Schweizer Schulen keinen regulären Unterricht mehr. Das hat die SRG dazu veranlasst, sein Programm anzupassen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Insbesondere das Kinder- und Jugendprogramm wird angesichts der ab morgen geschlossenen Schulen per sofort ausgebaut. Auch das Angebot für ältere Menschen sowie Film- und Kulturinteressierte wird erweitert.

SRF weitet beispielsweise in Zusammenarbeit mit Lehrerverbänden das «SRF mySchool»-Programm aus, erweitert das Online-Erfolgsformat «Zwei am Morge» auf den TV-Sender SRF zwei aus, erhöht laufend die Anzahl Erklärvideos und plant auf den Radiokanälen interaktive Sondersendungen, welche die aktuelle Situation thematisieren sollen. Zudem sind virtuelle Museumsrundgänge in Abklärung, mehr Hörspiele, Podcasts und Wunschkonzerte werden ins Programm aufgenommen und diverse weitere Formate sollen laufend hinzukommen.