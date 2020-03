Coronavirus-Ticker: Der Bundesrat informiert jetzt über weitere Massnahmen

Der Love Ride Switzerland – Europas grösse Benefizveranstaltung zur Unterstützung von Menschen mit einer Muskelkrankheit oder Behinderung – kann in diesem Jahr aufgrund des Coronavirus nicht durchgeführt werden. Das schreiben die Veranstalter in einer Medienmitteilung. Die Veranstaltung hätte am Sonntag, 3. Mai, in Dübendorf stattgefunden.

Es ist in der Geschichte des Love Ride Switzerland noch nie vorgekommen, dass der Event abgesagt werden mussten. «Auch wenn das Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen am 3. Mai wieder aufgehoben sein sollte, betrachten wir es als noch zu früh, den Grossanlass mit bis zu 15‘000 Besuchern durchzuführen», so Bruno Leutwyler, Chairman des Love-Ride-Komitees. Es habe für ihn und sein Team höchste Priorität, Personen in der Risikogruppe zu schützen. Dazu zählen am Love Ride vor allem Menschen mit einer Behinderung – und genau jene würden ja im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen.

Ein Ausweichdatum für den Love Ride zu finden, sei aufgrund der langen Vorlaufzeit des Events undenkbar. Finanziell entschädigt wird der Ausfall aber auch nicht. Leutwyler: «Die alljährlichen Spendengelder werden dennoch dringend benötigt, um die Betroffenen auch in diesem Jahr finanziell unterstützen zu können.» Das Komitee werde deshalb alternative Möglichkeiten zur Spendensammlung abwägen und am 3. Mai auf diversen Kommunikationskanälen entsprechend informieren.

Auch die Option eines Ride-out für die Betroffenen zu einem späteren Zeitpunkt werde geprüft, damit sie nicht gänzlich auf das Erlebnis verzichten müssen. Für die meistens im Rollstuhl sitzenden Personen sei der Ride-out jeweils das grosse Highlight der ganzen Veranstaltung.

Der nächste Love Ride in Dübendorf findet voraussichtlich am 2. Mai 2021 statt.