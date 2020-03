Begrüssungstafeln sollen digital werden

Der Gemeinderat Turbenthal will die heutigen Begrüssungstafeln durch digitale Informationsstelen ersetzen. Das teilt er in seinem jüngsten Verhandlungsbericht mit. Die heutigen Tafeln sind seit rund 13 Jahren in Betrieb.

Die Handhabung mit den individuell bedruckten Einschüben sei nicht mehr zeitgemäss, schreibt der Gemeinderat. «Sie verursacht hohe Kosten und lässt nur eine limitierte Anzahl an Beiträgen zu.» Die Bewirtschaftung sei für die Gemeindekanzlei zeitintensiv und regelmässig mit Diskussionen verbunden, wenn ein Veranstaltungshinweis nicht berücksichtigt werden könne.