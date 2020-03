Strickhof Lindau: «Befälle müssen gemeldet werden»​​​​​​​

Nicht nur die Menschen, auch die Pflanzen sehen sich derzeit einem sich schnell verbreitenden Virus ausgesetzt. In Frankreich hält ein Tomatenvirus die Behörden auf Trab. Die hochansteckende Krankheit breitet sich in Europa aus (siehe Box). Am 17. Februar wurde das Virus, das hauptsächlich Tomatenpflanzen befällt, in der Bretagne entdeckt. Züriost hat mit Fiona Cimei von der Fachstelle Pflanzenschutz am Strickhof Lindau gesprochen.