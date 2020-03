Bevölkerung will mehr Zentrum und weniger Autos

2100 Dübendorferinnen und Dübendorfer waren Ende Jahr per Zufallsmodus eingeladen, sich an einer schriftlichen Umfrage im Zusammenhang mit der Ortsplanungsrevision zu beteiligen. 456 Personen haben schliesslich den Fragebogen ausgefüllt, was einer Rücklaufquote von 22 Prozent entspricht. «Eine sehr gute Beteiligungsrate», sagt Hochbauvorstand Dominic Müller (CVP). Das habe das für die Umfrage verantwortliche Institut bestätigt.