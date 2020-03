Freizeitangebot im Oberland stark eingeschränkt

Keine Events mit über 100 Personen – die Massnahme des Bundes trifft auch Veranstalter aus der Region. Zum Beispiel die Hall of Fame in Wetzikon. «Für manche Betreiber von Event- und Konzertlocations könnten die Auswirkungen der neu getroffenen Massnahmen zur endgültigen finanziellen Katastrophe führen», sagt Pasquale Salatino, Betreiber der Hall of Fame.