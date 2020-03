«Wir hoffen nun auf die Solidarität unserer Gäste»

«Es ist ein Schock», sagt René Kaufmann, Wirt des Illnauer «Rössli». Die Ankündigungen von Bund und Kanton, wonach sich in Restaurants und Clublokalen nur noch 50 Personen gleichzeitig aufhalten dürfen, hat er am Fernseher mitverfolgt. Danach war er ununterbrochen am Telefon und musste Absagen von Gästen entgegen nehmen.