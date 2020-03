Kein Fussball, kein Schwimmen, kein «Chneble»

Abgesagte Partien, Verschiebungen, Spiele ohne Zuschauer: Die Coronakrise schlägt sich seit einigen Tagen spürbar auf die grossen Fussballligen nieder. Weniger betroffen war bislang der Breitenfussball. Doch nach den jüngsten Massnahmen des Bundes, wonach Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen per sofort verboten werden, ruht nun auch in den unteren Ligen und im Juniorenbereich der Spielbetrieb bis auf Weiteres. Dies hat der Schweizerische Fussballverband (SFV) am Freitagabend entschieden.