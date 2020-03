«Jetzt habe ich kein Zuhause mehr»

«Wie geht es jemandem, dessen Haus gerade heruntergebrannt ist?» Nicci Hunzikers Frage klingt rhetorisch. Als müsste man es doch wissen. Ihr Hausteil in Kempten ist am Donnerstagnachmittag den Flammen zum Opfer gefallen. Wie es ihr nun geht, kann sie selber noch nicht so genau formulieren.