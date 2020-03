Gemeinderat Zell setzt Krisenstab in Bereitschaft

Was, wenn die Schulen geschlossen werden? Was, wenn sich die Situation aufgrund des Coronavirus weiter zuspitzt? Diese Fragen dürften sich momentan wohl viele Gemeinden stellen. So auch der Gemeinderat Zell. Aufgrund der aktuellen Lage hat er deshalb kürzlich entschieden, die Zeller Gemeindeführungsorganisation (GFO) in Bereitschaft zu versetzen (siehe Box). «Zwecks Bevölkerungsschutz und Risikomanagement», wie er am Freitagmittag mitteilt.