Coronavirus-Ticker: Unterricht untersagt, Veranstaltungsverbot verschärft

Der Bundesrat hat beschlossen, dass bis am 4. April kein Schulunterricht in den Volksschulen stattfinden wird. Der Kanton hat diese Frist sogar bis nach den Frühlingsferien, also bis am 24. April ausgeweitet. Wie reagieren die Schulen in der Region auf diese Nachricht?

Erika Klossner (FDP), Illnau-Effretiker Schulpräsidentin, hält sich auf Anfrage zurück: «Wir sind derzeit im handelnden Modus, um unsere Schule zu organisieren», sagt sie. Parallel dazu warte man auf konkrete Anweisungen des Kantons, damit die in Illnau-Effretikon ergriffenen Massnahmen auch mit deren Vorgaben kompatibel seien. Genauere Informationen könne man erst nächste Woche liefern. Klossner: «Das Einzige, was momentan feststeht, ist, dass am Montag kein Unterricht stattfinden wird.»

In Uster findet derzeit eine Krisensitzung statt, wie Primarschulpräsidentin Patricia Bernet (SP) auf Anfrage mitteilt. Gleich tönt es von Jürg Schuler (FDP), Präsident der Wetziker Schulpflege.