Coronavirus-Ticker: Das ist vor dem 12. März passiert

Heute Montagvormittag informierte Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) den Kantonsrat über die aktuelle Situation betreffend Coronavirus im Kanton Zürich. Der Kanton Zürich verzeichnet mittlerweile 40 bestätigte Coronavirus-Fälle. 855 Personen wurden getestet. Nachdem am Freitag das Bundesamt für Gesundheit (BAG) neue Empfehlungen zum Umgang mit erkrankten Personen und mit Kontaktpersonen veröffentlicht hat, hat auch der Kanton Zürich seine Weisungen überarbeitet. Die wichtigsten Anpassungen sind:



Neu dürfen alle im Kanton Zürich niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie alle Zürcher Listenspitäler die Coronavirus-Tests durchführen und infizierte Patienten behandeln. Getestet werden nur noch Personen, bei welchen ganz bestimmte Testkriterien erfüllt sind. Die Tests werden im Kanton Zürich aktuell am Institut für Medizinische Virologie der Universität Zürich analysiert. Positive Tests des Instituts werden vom BAG als bestätigt anerkannt und müssen nicht mehr nach Genf geschickt werden.



In Selbstquarantäne gebeten

Positiv getestete Patientinnen und Patienten werden entsprechend ihrem gesundheitlichen Zustand hospitalisiert oder zu Hause isoliert. Auf der Grundlage der Empfehlungen des BAG entscheidet der behandelnde Arzt über die Dauer der Isolation. Personen, die im gleichen Haushalt leben wie Patienten, die positiv getestet wurden, werden aufgefordert, sich während fünf Tagen nach Symptombeginn des positiv Getesteten in Selbstquarantäne zu begeben – dies ist der Zeitraum, in welchem bei den meisten die ersten Symptome auftreten. Die Aufforderung, sich beim Auftreten von Symptomen in Selbstisolation zu begeben, gilt für jeden.



Personen mit Symptomen einer akuten Erkrankung der Atemwege, die die Testkriterien nicht erfüllen, bleiben bis 24 Stunden nach dem Abklingen der Symptome zu Hause (Selbstisolation). Ihre engen Kontaktpersonen werden angewiesen, auf ihren Gesundheitszustand zu achten und sich in Selbstisolation zu begeben, sobald Symptome auftreten.



Die Situation sei weiterhin dynamisch, sagt Rickli. Deshalb behalte sich die Gesundheitsdirektion vor, die Weisungen der Situation entsprechend laufend anzupassen.

Container notwendig

Die Spitäler im Kanton arbeiteten eng zusammen und seien gut gerüstet, auch auf dem Land, sagte Rolf Gilgen, Direktor des Spitals Bülach. Eine Herausforderung sei, Patienten aneinander vorbeizuschleusen. Dafür seien teilweise bauliche Massnahmen nötig, etwa Container. Um Ansteckungen zu vermeiden, würden Spitalrestaurants für die Öffentlichkeit geschlossen.

Sichergestellt sei auch die flächendeckende Versorgung mit Schutzmaterial, sagte Kantonsapotheker Andreas Hintermann. Bei Bedarf könnten Institutionen online ihre Bestellungen bei der Kantonsapotheke aufgeben. (sda)