Coronavirus-Ticker: Bundesrat schliesst schweizweit Schulen

Die Eishockey-Saison 2019/2020 wird auch auf Amateur-Stufe nicht zu Ende gespielt. Dies entschied der Verband am Donnerstagmorgen, nachdem die Behörden im Tessin am Mittwoch den Notstand ausgerufen und alle sportlichen Aktivitäten bis am 29. März verboten hatte.

Damit ist auch für den EHC Wetzikon, die Dürnten Vikings und den EHC Illnau-Effretikon die Saison zu Ende. Heute Abend hätten die drei Oberländer Equipen das vierte Spiel in den jeweiligen Finalserien bestritten; die Wetziker führten im Ostschweizer Erstliga-Final 2:1, im Zweitliga-Final lag Dürnten gegen Illnau-Effretikon 2:1 in Front.

Noch nicht bekannt ist, wie die abgebrochene Saison gewertet wird. Über Auf- und Abstiege werde in den nächsten Tagen nach Konsultation mit den Rechtspflegeorganen entschieden, schreibt der Verband in einer Mitteilung. Die Wetziker streben genauso wie Finalgegner Frauenfeld den Aufstieg in die höchste Amateurliga MSL an. (fbo)