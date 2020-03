SBB rekurrieren gegen Coop Pronto

Es war ein trauriger Moment für viele Stammkunden. Als im November das Restaurant Schweizerhof am Bahnhof Wetzikon zuging, verloren einige ihr zweites Zuhause. Der Vertreter der Eigentümerschaft, Thomas Lüthy, nannte für den Entscheid damals wirtschaftliche Gründe: «Das Gastgewerbe ist ein Knochenjob.» Um den «Schweizerhof» wieder in Schwung zu bringen, hätte man viel Geld in die Hand nehmen müssen.