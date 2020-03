Polizei verhaftet Volg-Räuber

Der Mann, der am Mittwochnachmittag die Volg-Filiale in Niederuster überfallen hat, konnte gefasst werden. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, habe sie in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei Uster den mutmasslichen Täter sowie einen mutmasslichen Komplizen verhaftet und das Diebesgut sichergestellt.