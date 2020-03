Oberländer Reisebüros übernehmen Annullierungskosten

Am Mittwoch gab die Schweizerische Zollverwaltung bekannt, dass sie neun Grenzübergänge nach Italien vorübergehend schliesst. Mehrere Stunden später traf auch das Weisse Haus in Washington eine einschneidende Massnahme: Aufgrund der Verbreitung des Coronavirus verhängten die Vereinigten Staaten einen 30-tägigen Einreisestopp Europäer. Dies verkündete US-Präsident Donald Trump in einer Fernsehansprache. Ausgenommen sind lediglich britische Staatsbürger, da Grossbritannien nicht Teil der Schengen-Zone ist. Das Verbot soll am Freitagabend in Kraft treten.