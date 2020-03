Grosser Brand in Kemptner Flarzhaus

In Kempten hat ein Haus in unmittelbarer Nähe des Restaurants Talhof gebrannt. Die Feuerwehr, Polizei und Regio144 sind vor Ort. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Gegen 13 Uhr habe die Kantonspolizei von einer Anwohnerin die Meldung erhalten, dass es in einem Haus in Wetzikon brenne, sagt Sprecherin Carmen Surber vor Ort. Die sofort ausgerückten Rettungskräfte hätten umgehend mit den Löscharbeiten angefangen.