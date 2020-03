Rekrutierung geht in die nächste Runde

Eigentlich hätte der Gemeinderat Lindau schon Anfang April einen neuen Gemeindeschreiber präsentieren wollen. Denn per Anfang Mai wechselt der jetzige Leiter der Verwaltung, Erwin Kuilema, in die Elektrizitätswerke Lindau AG und wird dort Leiter Finanzen und Administration. Diese Stelle wurde geschaffen, nachdem die Stimmberechtigten im Mai 2019 die Umwandlung der Elektrizitätswerke Lindau in eine Aktiengesellschaft beschlossen hatten.